وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من عواقب التقاعس عن التعامل مع سوريا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون اليوم الأحد إن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة ضد سوريا ولاسيما للعواقب الوخيمة حال عدم التعامل مع الصراع الدائر هناك.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن يعالون قوله ” لن نتدخل في الصراع الدائر في سوريا ما لم يتم تجاوز الخطوط الحمراء، وان سوريا يجب أن تتفهم أنه في حال دخولها في تحد مع إسرائيل فان الجيش الإسرائيلي سيتدخل بكل قوة”.

من ناحية أخرى ، ذكر موقع ” واللا” الإخباري الاسرائيلي مساء اليوم الأحد أن النيابة العسكرية التابعة للجيش قد قدمت الأسبوع الماضي إلى المحكمة العسكرية لائحة اتهام ضد ضابط عسكري يخدم في الجيش الإسرائيلي برتبة نقيب تحتوي على اتهامه بالقيام بأعمال مشينة ضد الجنود الذين يعملون معه.

وتضم لائحة الاتهام أعمال جنسية كان يقوم بها مع أحد الجنود الإسرائيليين الذي كان تحت قيادته في حين اتهم أيضاً بأعمال إضطهاد وعنف وسلوك غير لائق مع الجندي نفسه.

وظهر من خلال لائحة الاتهام المقدمة أن الضابط الإسرائيلي قد إعتاد النوم مع جنوده في غرفة واحدة وكان في معظم الأيام يقوم بأعمال مشينة ومخلة بالآداب .

ويشير الموقع إلى أنه وبعد الاطلاع على الأدلة قررت المحكمة العسكرية الإفراج عنه بشروط محددة والتي كان من أبرزها منعه من الاتصال بأي أحد من الجنود الذين يعملون معه كما قررت طرده من منصبه.

ا.ش.ا