الجيش اللبناني : عودة الأوضاع لطبيعتها في مخيم برج البراجنة

أعلن الجيش اللبناني أن قوة تابعة له أعادت الوضع إلى طبيعته في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين بعد أن شهد اشتباكات بين فلسطينيين ولبنانيين أدت إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين من الطرفين.

وذكر بيان للجيش اللبناني مساء اليوم “الأحد” أن مشادة وقعت بين مواطنين لبنانيين وأشخاص من التابعية الفلسطينية عند أطراف مخيم برج البراجنة ، تطورت إلى تبادل إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة ، مما أدى إلى مقتل أحد الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح .

وأضاف البيان ” على أثر ذلك حضرت قوة من الجيش إلى المكان ، وأعادت الوضع إلى طبيعته ، فيما تواصل تسيير دوريات وتركيز حواجز في أرجاء المنطقة، وملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص ” .

ا.ش.ا