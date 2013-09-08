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إدارة مطار “بنينا” الليبي تدين الإعتداء على قائد الوحدة الأمنية لحماية المطار

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إدارة مطار “بنينا” الليبي تدين الإعتداء على قائد الوحدة الأمنية لحماية المطار إدارة مطار “بنينا” الليبي تدين الإعتداء على قائد الوحدة الأمنية لحماية المطار

أدانت إدارة مطار بنينا الليبي اليوم الأحد الاعتداء الذي تعرض له قائد الوحدة الأمنية لحماية المطار سالم شعبان مسعود صباح اليوم في بنغازي.

وقال مدير المطار جمال العقيلي – في تصريح اليوم الأحد – إن إدارة المطار تدين وتستنكر محاولة اغتيال قائد الوحدة الأمنية وتطالب بفتح تحقيق بهذه الأعمال التي تهدد امن وسلامة مواطني المدينة، لافتا إلى أنه احد العاملين المخلصين في سبيل تحقيق الأمن بالمطار.

يشار إلى أن الرائد سالم شعبان تعرض صباح اليوم لمحاولة اغتيال بعد أن وضع مجهولين عبوة لاصقة في سيارته وانفجرت في منطقة الكيش ببنغازي، نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

ا.ش.ا

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