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عمرو موسى : الوصول للتوافق بين القوى السياسية هو هدف لجنة الخمسين

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عمرو موسى : الوصول للتوافق بين القوى السياسية هو هدف لجنة الخمسين عمرو موسى : الوصول للتوافق بين القوى السياسية هو هدف لجنة الخمسين

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن ” في أزمة كبرى و خروجها يكون بخارطة طريق الخطوة الأولى في هذة الخارطة هي كتابة الدستور ” .

وأكد موسى خلال حواره مع منى الشاذلي في برنامج “جملة مفيدة” ، ” تأسيسية الدستور السابقة لم تأخذ المعارضة محمل الجد و الوصول الى رأي وسط لم يكن متاحاواليوم هدف اللجنة الوصول لتوافق ” ، مضيفا” اللجنة السابقة للدستور كان هناك نظام سياسي يعمل على أساس أنه مستقر و قائم لكنا الآن نعمل في ظل مرحلة انتقالية “.

وأوضح أن “ناتج عمل لجنة الخمسين هو نص دستوري جديد قائم على تعديلات و إضافات ونستطيع الرجوع الى أي دستور مصري أو غير مصري ” .

وأكد إن لجنة الخمسين ستعتمد التصويت و التوافق كأساس لإقرار مواد الدستور .

كما توقع عمرو موسى وجود الدكتور باسم الزرقا ممثل حزب النور غدا في أولى جلسات اللجنة .

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