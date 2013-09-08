انفجار قنبلة غاز فاسدة أمام مركز بني مزار بالمنيا

شهد مركز شرطة بني مزار منذ قليل حالة من الهرج والمرج عقب انفجار قنبلة غاز فاسدة، أثناء تنظيف مجموعات الخردة الناجمة عن أعمال شغب بمركز بني مزار، حيث تم اكتشاف أنها أُطلقت على بعض المتظاهرين أثناء الشغب ولم تفرغ محتوايتها.

وصرح نائب مأمور مركز بني مزار العقيد محمد مجدى أنه اثناء قيام الأفراد والجنود بإفراغ محتويات الخردة الناتجة عن أعمال الشغب فوجئوا بالقنبلة التي تسربت لتفرغ باقى محتوايتها مما تسبب في حالة من الذعر .

وأرجع مجدى أسباب وجود القنبلة وسط الخردة أن قوات المركز اطلقتها على مجموعات من المتظاهرين ولكنها لم تفرغ محتوياتها وعند محاولة رفع هذه الخردة افرغت كامل محتوياتها مما تسبب في حدوث انبعاث غازات كثيفة على المنطقة المحيطة بالمركز ولم تتسبب في أي اختناقات للأهالى القطنين بالمنطقة ولا توجد إصابات.