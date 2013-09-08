“سرايا القدس” تنفى ضبط أسلحة تعود لها بسيناء وتؤكد عدم تدخلها في الشأن المصري

نفت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صحة المعلومات التي ذكرتها بعض المواقع الالكترونية حول ضبط أسلحة تعود لها في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال مصدر مسئول في سرايا القدس في بيان صحفي الليلة : ” إن ساحة العمل الأساسية والوحيدة لنا هي فلسطين كل فلسطين ، ومقاومتنا موجهة ضد العدو المركزي للأمة ألا وهو العدو الصهيوني ، وانه لا مصلحة لنا على الإطلاق في التدخل في شئون الدول العربية الشقيقة ،لا سيما الشقيقة الكبرى مصر” .

وتابع: هنا تؤكد حركة الجهاد الإسلامي وسراياها أن هذه المعروضات ليس لها أي علاقة بهما وأننا لم نكن يوما من الأيام طرفا في أي نزاع داخلي لأي من دول المنطقة وموقفنا معروف للجميع ومعلن وغير قابل للتراجع”على حد قول البيان.

وختم المصدر تصريحاته بتأكيد “متانة العلاقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والمصري وإن هذه العلاقة التاريخية لن تؤثر فيها عمليات الكذب والتضليل والفبركة التي يحاول البعض الترويج لها “.

ا.ش.ا