الخميس.. وقفة لتيار "الوطن الجديد" للمطالبة بإقالة نائب محافظ البحيرة

كتب : ‎‏إبراهيم رشوان وأحمد حفني الأحد 08-09-2013 19:38

ينظم تيار "الوطن الجديد" بالبحيرة، وقفة احتجاجية مساء الخميس المقبل، بميدان الساعة بدمنهور؛ لرفض فلول الحزب الوطني المُحل، وجماعة الإخوان المسلمين.

قال الناشط السياسي محمد دومة، منسق تيار "الوطن الجديد" لـ"الوطن"، إننا نرفض وجود قيادات الحزب الوطني المحل، وجماعة الإخوان المسلمين، في مؤسسات الدولة المصرية، مشيرا إلى المطالبة بإقالة المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، التي تنتمي للحزب الوطني المحل، الذي أفسد الحياة السياسية.

وأضاف دومة، نطالب بتطهير المؤسسات الحكومية من القيادات الإخوانية التي تم تعيينها في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدا أن مصر مليئة بالخبرات والكفاءات.