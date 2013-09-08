محافظ الإسماعيلية يستعرض مشاكل المنطقة الصناعية الأولى والثانية

كتب : إنجي هيبة الأحد 08-09-2013 19:44

أكد اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، ضرورة تضافر كافة جهود جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتقديم التسيهلات اللازمة لدفع عجلة العمل بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية والعمل على خلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقده المحافظ، في حضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية وذلك لمناقشة سبل دفع العمل بالمنطقة وتشجيع إقامة مشروعات صناعية جديدة، كما تناول الاجتماع بحث ومناقشة كافة المعوقات والمشكلات التي تعترض سير العمل بالمنطقة.

وعرض المهندس مصطفى مبروك مدير المنطقة الصناعية، فيلما مصورا يتضمن تقريرا تفصيليا بالموقف العام للمصانع القائمة بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية. وأشار إلى أن إجمالي عدد المصانع القائمة بالمنطقتين يبلغ 300 مصنعا منها 129 بالمنطقة الصناعية الثانية وتشمل 94 مصنعا يعمل فعليا و19 مصنعا متوقفا و11 تحت الإنشاء، وتم سحب الأرض المخصصة لعدد 4 مشروعات آخرى لعدم الالتزام بالجدية، و67 مصنعا بالمنطقة الصناعية الأولى منها 43 مصنعا يعمل و14 متوقف، وسحب 3 مشروعات آخرى. إضافة إلى مجمع الصناعات الصغيرة الذي يضم 60 مصنعا يعمل و44 متوقف.

وأكد المحافظ، ضرورة إعداد تقرير تفصيلي بكافة المطالب اللازمة لدفع عجلة العمل بالمنطقة وتحقيق التنمية الحقيقية.