"الاقتصاد أولوية وضرورة".. ندوة لـ"الوفد" في الإسماعيلية

كتب : إنجي هيبة الأحد 08-09-2013 20:14

عقدت لجنة حزب الوفد بالإسماعيلية، تحت عنوان "الاقتصاد أولوية وضرورة"، ندوة لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد، والتحديات التي تواجهه. أدار الندوة، الدكتور محمد النخيلي نائب رئيس لجنة الوفد، وترأسها المستشار أشرف العاصي رئيس لجنة الوفد بالإسماعيلية.

تناولت الندوة، التي حاضر فيها الخبير الاقتصادي والناشط السياسي حسام شلبي، واقع الاقتصاد المصري قبل ثورة يناير وبعدها، وأثر ذلك على المواطن البسيط، وناقشت الندوة موارد البلاد الاقتصادية التي تملكها وواقع الصناعة والزراعة والسياحة في مصر.

وقال شلبي، إن الوضع الاقتصادي هو الدافع الأساسي للقيام بأي ثورة في العالم. مشيرا إلى أن الذي يفرق مع المواطن هو انخفاض الدخل.

وقال إن نجاح أي ثورة تظهر آثاره على اقتصاد البلاد، وأكد أن نجاح ثورة 19، نتج عنه إنشاء بنك مصر، وبعد ثورة 52 أقيم أكثر من 200 مصنع. وأكد ضرورة استفادة المجتمع من موارد البلد.

وأكد أشرف العاصي، أن الهدف من الندوة، توعية وتثقيف الجماهير ومناقشة القضايا الساخنة التي تشغل المجتمع المصري.

وقال الدكتور محمد النخيلي، إن الندوات المقرر عقدها خلال الفترة القادمة ستتنوع ما بين السياسية والاقتصادية والحقوقية، وستناقش قضايا هامة من واقع الحياة السياسية التي تشهدها مصر في الفترة الراهنة.

وأكد المهندس أشرف علي الدين سكرتير عام لجنة الوفد، أن الفقر مفجر الثورات والاهتمام بالاقتصاد ضرورة قصوى لحماية الثورة المصرية.

حضر الندوة صلاح الصايغ عضو الهيئة العليا للحزب، وأشار إلى عدة مشروعات قومية بمدينة الإسماعيلية منها وادي التكنولوحيا الذي يحتاج إلى إشارة بدء التشغيل.