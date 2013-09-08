أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"الاقتصاد أولوية وضرورة".. ندوة لـ"الوفد" في الإسماعيلية

Google+ Print
"الاقتصاد أولوية وضرورة".. ندوة لـ"الوفد" في الإسماعيلية "الاقتصاد أولوية وضرورة".. ندوة لـ"الوفد" في الإسماعيلية

كتب : إنجي هيبة الأحد 08-09-2013 20:14

عقدت لجنة حزب الوفد بالإسماعيلية، تحت عنوان "الاقتصاد أولوية وضرورة"، ندوة لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد، والتحديات التي تواجهه. أدار الندوة، الدكتور محمد النخيلي نائب رئيس لجنة الوفد، وترأسها المستشار أشرف العاصي رئيس لجنة الوفد بالإسماعيلية.

تناولت الندوة، التي حاضر فيها الخبير الاقتصادي والناشط السياسي حسام شلبي، واقع الاقتصاد المصري قبل ثورة يناير وبعدها، وأثر ذلك على المواطن البسيط، وناقشت الندوة موارد البلاد الاقتصادية التي تملكها وواقع الصناعة والزراعة والسياحة في .

وقال شلبي، إن الوضع الاقتصادي هو الدافع الأساسي للقيام بأي ثورة في العالم. مشيرا إلى أن الذي يفرق مع المواطن هو انخفاض الدخل.

وقال إن نجاح أي ثورة تظهر آثاره على البلاد، وأكد أن نجاح ثورة 19، نتج عنه إنشاء بنك مصر، وبعد ثورة 52 أقيم أكثر من 200 مصنع. وأكد ضرورة استفادة المجتمع من موارد البلد.

وأكد أشرف العاصي، أن الهدف من الندوة، توعية وتثقيف الجماهير ومناقشة القضايا الساخنة التي تشغل المجتمع المصري.

وقال الدكتور محمد النخيلي، إن الندوات المقرر عقدها خلال الفترة القادمة ستتنوع ما بين السياسية والاقتصادية والحقوقية، وستناقش قضايا هامة من واقع الحياة السياسية التي تشهدها مصر في الفترة الراهنة.

وأكد المهندس أشرف علي الدين سكرتير عام لجنة الوفد، أن الفقر مفجر الثورات والاهتمام بالاقتصاد ضرورة قصوى لحماية الثورة المصرية.

حضر الندوة صلاح الصايغ عضو الهيئة العليا للحزب، وأشار إلى عدة مشروعات قومية بمدينة الإسماعيلية منها وادي التكنولوحيا الذي يحتاج إلى إشارة بدء التشغيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن