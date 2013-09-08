هل رفض الجيش استضافة مباراة مصر في برج العرب؟

رجح مصدر مسؤول أن تكون قيادات القوات المسلحة هي من رفضت إقامة مباراة مصر وغينيا في تصفيات مونديال 2014 على ملعب برج العرب.

وكانت وزارة الرياضة طلبت من أمن الإسكندرية إقامة المباراة على ملعب برج العرب، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

ليضطر الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف" على إقامة المباراة على ملعب الجونة غير الدولي عصر الثلاثاء.

ورجح مصدر مسؤول في تصريحاته لـFilGoal.com أن تكون قيادات الجيش هي من رفضت استضافة المباراة في ملعب برج العرب، وأن الأمر لا يتعلق برفض الداخلية تأمين المباراة.

وأوضح المصدر في تصريحاته "قيادات الجيش لا تزال غاضبة من دخلة جماهير أولتراس أهلاوي في مباراة تاسكر الكيني".

وشهدت مباراة الأهلي وتاسكر في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على ملعب برج العرب رفع أولتراس أهلاوي لافتات تهاجم قيادات عسكرية سابقة في البلاد بشأن مؤامرة بورسعيد -على حد تعبيرهم-.