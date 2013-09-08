أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المرشحون المحتملون لمواجهة مصر – نهضة نيجيريا

Google+ Print
المرشحون المحتملون لمواجهة مصر – نهضة نيجيريا المرشحون المحتملون لمواجهة مصر – نهضة نيجيريا

يستعرض FilGoal.com مشوار المنتخبات المرشحة لمواجهة في المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2014.

واقتربت مصر من الدخول في التصنيف الثاني للمنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014 قبل قرعة الجولة الختامية بعد نتائج مباريات يوم السبت.

وتقام المرحلة الأخيرة بنظام مباراتين ذهابا وإيابا، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى المونديال.

وتعتمد قرعة المرحلة النهائية التي تقام بين عشرة منتخبات على تصنيف الاتحاد الدولي عن شهر سبتمبر والذي سيصدر يوم الخميس المقبل، وهو الذي سيقسم على أساسه الفرق المتأهلة لتصنيفين أول وثاني كل منهما يلاقي الأخر في الجولة الختامية.

مصر تحتل المركز الـ11 إفريقيا برصيد 544 نقطة في تصنيف الفيفا بحسب شهر أغسطس، وترتيب الفراعنة من ضمن المنتخبات التي اقتربت من التأهل سيضعها في التصنيف الثاني حتى الآن.

وما أسفرت عنه مباريات يوم السبت، يقرب مصر من التصنيف الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراة غينيا يوم الثلاثاء في الجولة الختامية للمجموعة السابعة التي تأهل عنها الفراعنة.

ويستعرض FilGoal.com المرشحين المحتملين لمواجهة مصر في الجولة الختامية.

وقد تجد مصر في مواجهة أمام نيجيريا بطلة كأس الأمم الإفريقية 2013.

الجزائر تأتي في المركز الـ35 عالميا والخامس إفريقيا في تصنيف الفيفا الأخير.

نيجيريا

نيجيريا تأهلت إلى المرحلة النهائية في صدارة المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، جمعتها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وتأهل النسور للجولة الختامية بعد تصدر المجموعة بفارق خمس نقاط عن مالاوي الوصيف.

بدأت نيجيريا التصفيات بالفوز على ضيفتها نامبيا 1-0.

ولكنها تعثرت في الجولة الثانية، بالتعادل مع مضيفتها مالاوي 1-1.

وبنفس النتيجة، تعادلت مع ضيفتها كينيا في الجولة الثالثة.

وعاد النسور للانتصارات على حساب كينيا خارج الأراضي 1-0 في الجولة الرابعة.

وتعادلت نيجيريا مع نامبيا بعدها 1-1.

إلا أنها حسمت التأهل بإسقاط مالاوي على ملعبها 2-0 في الجولة الختامية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن