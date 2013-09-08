المرشحون المحتملون لمواجهة مصر – نهضة نيجيريا

يستعرض FilGoal.com مشوار المنتخبات المرشحة لمواجهة مصر في المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2014.

واقتربت مصر من الدخول في التصنيف الثاني للمنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014 قبل قرعة الجولة الختامية بعد نتائج مباريات يوم السبت.

وتقام المرحلة الأخيرة بنظام مباراتين ذهابا وإيابا، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى المونديال.

وتعتمد قرعة المرحلة النهائية التي تقام بين عشرة منتخبات على تصنيف الاتحاد الدولي عن شهر سبتمبر والذي سيصدر يوم الخميس المقبل، وهو الذي سيقسم على أساسه الفرق المتأهلة لتصنيفين أول وثاني كل منهما يلاقي الأخر في الجولة الختامية.

مصر تحتل المركز الـ11 إفريقيا برصيد 544 نقطة في تصنيف الفيفا بحسب شهر أغسطس، وترتيب الفراعنة من ضمن المنتخبات التي اقتربت من التأهل سيضعها في التصنيف الثاني حتى الآن.

وما أسفرت عنه مباريات يوم السبت، يقرب مصر من التصنيف الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراة غينيا يوم الثلاثاء في الجولة الختامية للمجموعة السابعة التي تأهل عنها الفراعنة.

ويستعرض FilGoal.com المرشحين المحتملين لمواجهة مصر في الجولة الختامية.

وقد تجد مصر في مواجهة أمام نيجيريا بطلة كأس الأمم الإفريقية 2013.

الجزائر تأتي في المركز الـ35 عالميا والخامس إفريقيا في تصنيف الفيفا الأخير.

نيجيريا

نيجيريا تأهلت إلى المرحلة النهائية في صدارة المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، جمعتها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وتأهل النسور للجولة الختامية بعد تصدر المجموعة بفارق خمس نقاط عن مالاوي الوصيف.

بدأت نيجيريا التصفيات بالفوز على ضيفتها نامبيا 1-0.

ولكنها تعثرت في الجولة الثانية، بالتعادل مع مضيفتها مالاوي 1-1.

وبنفس النتيجة، تعادلت مع ضيفتها كينيا في الجولة الثالثة.

وعاد النسور للانتصارات على حساب كينيا خارج الأراضي 1-0 في الجولة الرابعة.

وتعادلت نيجيريا مع نامبيا بعدها 1-1.

إلا أنها حسمت التأهل بإسقاط مالاوي على ملعبها 2-0 في الجولة الختامية.