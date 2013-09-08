المرشحون المحتملون لمواجهة مصر – مفاجأة الرأس الأخضر

يستعرض FilGoal.com مشوار المنتخبات المرشحة لمواجهة مصر في المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2014.

واقتربت مصر من الدخول في التصنيف الثاني للمنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014 قبل قرعة الجولة الختامية بعد نتائج مباريات يوم السبت.

وتقام المرحلة الأخيرة بنظام مباراتين ذهابا وإيابا، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى المونديال.

وتعتمد قرعة المرحلة النهائية التي تقام بين عشرة منتخبات على تصنيف الاتحاد الدولي عن شهر سبتمبر والذي سيصدر يوم الخميس المقبل، وهو الذي سيقسم على أساسه الفرق المتأهلة لتصنيفين أول وثاني كل منهما يلاقي الأخر في الجولة الختامية.

مصر تحتل المركز الـ11 إفريقيا برصيد 544 نقطة في تصنيف الفيفا بحسب شهر أغسطس، وترتيب الفراعنة من ضمن المنتخبات التي اقتربت من التأهل سيضعها في التصنيف الثاني حتى الآن.

وما أسفرت عنه مباريات يوم السبت، يقرب مصر من التصنيف الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراة غينيا يوم الثلاثاء في الجولة الختامية للمجموعة السابعة التي تأهل عنها الفراعنة.

ويستعرض FilGoal.com المرشحين المحتملين لمواجهة مصر في الجولة الختامية.

وقد تجد مصر نفسها في مواجهة أمام الرأس الأخضر التي تعد مفاجأة المرحلة النهائية من التصفيات.

الرأس الأخضر تأتي في المركز الـ36 عالميا والسادس إفريقيا في تصنيف الفيفا الأخير.

وحققت الرأس الأخضر طفرة كبيرة مؤخرا بعد التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2013 لأول مرة في تاريخها، قبل الخروج من دور الثمانية.

الرأس الأخضر

الرأس الأخضر تأهلت إلى المرحلة النهائية في صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، جمعتها من أربعة انتصارات وخسارتين.

وتأهلت الرأس الأخضر للجولة الختامية بعد تصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة عن تونس.

واستفادت الرأس الأخضر من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنحها ثلاث نقاط في التصفيات معاقبة لغينيا الاستوائية، بسبب إشراك الأخيرة لمهاجم موقوف في مباراتهما.

بدأت الرأس الأخضر التصفيات بشكل سئ بالخسارة من مضيفتها سيراليون 2-1.

وتلقت الخسارة الثانية من تونس على ملعبها 2-1.

وواصلت الرأس الأخضر التخبط بالخسارة في المباراة الثالثة من غينيا الاستوائية 4-3.

إلا أن الفيفا قرر احتساب فوز الرأس الأخضر بالمباراة 3-0، بسبب إشراك غينيا لمهاجم موقوف في المباراة.

وانتفضت الرأس الأخضر في الجولة الرابعة، بالفوز 3-0 على ضيفتها غينيا.

وأتبعها الفوز على سيراليون 1-0 في الرأس الأخضر.

وحققت الرأس الأخضر المفاجأة الأكبر في التصفيات بالفوز على تونس في الجولة الأخيرة 2-0 في رادس، لتتأهل للجولة الختامية.