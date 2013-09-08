الاسكواش تفشل في دخول الأوليمبياد

فشلت لعبة الاسكواش في الدخول إلى المنافسات الأوليمبية حين قررت اللجنة الاولمبية الدولية يوم الأحد ضم المصارعة إلى برنامج الالعاب الاولمبية الصيفية 2020.

وفازت طوكيو بشرف استضافة أوليمبياد 2020 يوم السبت.

ودخلت لعبة الاسكواش في صراع مع لعبتي البيسبول والمصارعة التي استبعدت من الرياضات الأوليمبية في وقت سابق من العام الجاري، لكن تصويت اللجنة الأوليمبية حسم الأمر للمصارعة.

يذكر أن مصر تمتلك أفضل لاعبي العالم في الاسكواش إذ يتصدر بطلها رامي عاشور التصنيف العالمي للعبة والذي يتواجد فيه خمسة لاعبين مصريين ضمن العشرة الأوائل.