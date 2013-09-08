صبري يستغل رحيل جدو وأشرف للدخول في قائمة الأهلي

أصبح صبري رحيل لاعب الأهلي على بعد خطوة من القيد في قائمة الفريق للموسم الجديد، وذلك بفضل زميليه السابقين محمد ناجي "جدو" وأيمن أشرف.

الأهلي ضم صبري رحيل في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد الظهير الأيسر مع نادي الزمالك.

وقرر الأهلي عدم قيد اللاعب مباشرة، بل تركه يخرج للاحتراف بعيدا عن مصر في عقد إعارة يعود بعده للقلعة الحمراء.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات لموقع ناديه يوم الأحد إنه ينتظر قرار اتحاد الكرة بشأن قيد صبري رحيل في قائمة الفريق المحلية.

فقد أرسل الأهلي يستفسر عن إمكانية إدراج اسم اللاعب في القائمة بعد رحيل جدو للإعارة لهال سيتي وأيمن أشرف لسموحه.