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ضبط 2.6 مليون صاروخ وألعاب نارية في بورسعيد

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ضبط 2.6 مليون صاروخ وألعاب نارية في بورسعيد ضبط 2.6 مليون صاروخ وألعاب نارية في بورسعيد
بورسعيد ـ عبد الرحمن بصلة :
الأحد , 08 سيبتمبر 2013 20:35

تمكنت جمارك بورسعيد من ضبط حاوية قادمة من ميناء شنغهاى الصينى بها صواريخ وشماريخ وألعاب نارية .. تم التحفظ عليها وإخطار فؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك الذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الرسالة.

وكانت المعلومات قد توافرت أمام مجدى إبراهيم مدير عام إدارة الاستخبارات بجمارك بورسعيد تفيد وصول الحاوية رقم UETU5112577  (40 قدم ) من الصين  بالبيان الجمركى رقم 100226    وبوليصة الشحن رقم 6087710980 برسم المنطقة الحرة باسم عايدة سليمان محمود لحساب حسن عبد الرحمن حسن تاجر بالموسكى لعدد 1771 طرد نجف أباجورة وكراسى وتبين أن الطرود بها صواريخ وشماريخ وألعاب نارية بعد تشكيل لجنة جمركية من أحمد عنان وكمال المنسى لكشف الحاوية وإخطار أحمد السمان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى وتبين أن الحاوية تحتوى على  680 طرد ألعاب نارية عددها 2 مليون و600 ألف صاروخ وشمروخ وألعاب نارية مختلفة قدرت القيمة والرسوم والغرامات بـ 9 ملايين و500 ألف جنيه و279 طرد نجف وأباليك والباقى كراسى . تم إخطار الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية الذى أمر بالتحفظ على محتويات الحاوية  وتكليف الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بمتابعة الحاوية وإخطار أجهزة المخابرات الحربية والتنسيق مع مباحث مصلحة الموانئ .

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