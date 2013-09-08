قيادي في حزب الله: "المقاومة" العقبة الأصعب أمام إسرائيل وأمريكا

كتب : أ ش أ الأحد 08-09-2013 18:05

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أن استراتيجية المقاومة هي العقبة الأصعب أمام إسرائيل وأمريكا في المنطقة وهي التي تحمي لبنان من كل احتمالات الحرب الإسرائيلية وتردع وتخيف إسرائيل.

ولفت الشيخ نبيل قاووق، في تصريحات له اليوم، إلى أنه مهما هددت إسرائيل وحشدت عليها أن تعلم أن في لبنان عشرات آلاف المقاومين يتشوقون للساعة التي يجسدون فيها الانتصارات.

وقال إن هناك في الداخل أدوات تعمل على استنزاف المقاومة وهناك قوانين وقرارات دولية اتخذت وتهديدات من كل حدب وصوب لإستنزافها لكنهم فشلوا لأن هذه المقاومة لا يمكن لأي جيش في العالم أن يذلها أو يبتزها أو يكسر إرادتها.

وأضاف لقد استهدفوا سوريا ليس لأجل ديمقراطية أو إصلاحات سياسية وإنما من أجل تغيير موقع وهوية دور سوريا المقاوم وأرادوا من تدميرها معبرا لمحاصرة واستنزاف وإضعاف المقاومة اللبنانية.

وتابع يقول بعدما فشل الوكيل في تحقيق أهداف المتآمرين جاء دور الأصيل والذي كان يمول ويسلح سرا بالأمس، فإنه اليوم يمول العدوان علنا.

ولفت إلى أن أمريكا التي ارتكبت أبشع مجازر بحق البشرية في التاريخ تريد أن تحاكم النظام السوري على استخدام مزعوم للكيميائي وهي في دقيقة بهيروشيما وناجازاكي قتلت أكثر من مائة وخمسين ألف مدني بريء وهي فقط من استخدم النووي بكل أنحاء العالم لذلك لا يحق لها أن تتحدث عن محاسبة من يتهم باستخدام الأسلحة الكيميائية لأنها هي أم الإرهاب.