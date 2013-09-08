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الأمن الوطنى يضبط القيادى الإخوان حسن العيسوي بالأسكندرية‎

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الأمن الوطنى يضبط القيادى الإخوان حسن العيسوي بالأسكندرية‎ الأمن الوطنى يضبط القيادى الإخوان حسن العيسوي بالأسكندرية‎

الإخوان المسلمين -أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، وبالتنسيق مع جهاز الأمن القومي بالقبض على القيادي الإخواني حسن العيسوي، العضو بالمكتب الإداري لجماعة الإخوان الإسكندرية، وعضو النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة ومدير عام إدارة العامرية التعليمية، وذلك على طريق كارفور فور الانتهاء من الاجتماع مع الوزير على “الفيديو كونفرنس”.

يذكر أن هناك أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بعد أن قامت بتحرير ر محضر رقم 3101/ 2013 إدارى قسم شرطة العطارين ضد القيادى الإخوانى عضو مكتب الإرشاد احمد عاشور السكرتير عام المحافظة وأنس القاضى المتحدث الإعلامى للجماعة بالإسكندرية وحسن العيسوى أحد قيادات الجماعة ومدير عام إدارة العامرية التعليمية وبعد أن أثبتت التحريات تورط العيسوي بالتحريض على القتل، وإصابة المتظاهرين في أحداث سيدي جابر وباب شرق والقائد إبراهيم وكان أحد المشاركين في أحداث رابعة العدوية.

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