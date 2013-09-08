محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتين بقرية بلصفورة بسوهاج

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اليوم جلسة الصلح التي تمت بين عائلتي القراوى وهبل بقرية بلصفورة التابعة لمركز سوهاج وذلك بحضور المستشار ابو المجد احمد على رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة ومحمد شكب رئيس مجلس ومدينة سوهاج وعدد من قيادات الشرطة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار العائلات ببلصفورة .

وأشاد المحافظ بجهود مديرية الأمن ولجنة المصالحات بالمحافظة في إتمام هذا الصلح بين الأطراف المتنازعة، مشيرًا إلى أهمية حل المنازعات بشكل ودي طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى العفو والصفح عند المقدرة، موجهًا الشكر لجميع أهالي بلصفورة وكل من ساهم فى إتمام هذا الصلح وسعى إليه .

يذكر أن تاريخ الخصومة بين الطرفين يرجع الى عام مضى حينما تسبب الصراع بين العائلتين فى سقوط قتيل من كل عائلة وقد تم الصلح بنظام القودة .

وصرح المستشار ابوالمجد رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة أن سوهاج احتلت المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية فى إنهاء الخصومات الثأرية، مؤكدًا أنه لم يتبقى سوى 32 خصومة ثأرية فقط بالمحافظة وقال أنه على استعداد تام للمشاركة فى إنهاء أي خصومة ثأرية بأي محافظة على مستوى الجمهورية .

وأكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على العادات والتقاليد الطيبة التي يمتاز بها أهالي الصعيد وخاصة العفو عند المقدرة، داعيًا الجميع إلي التعاون والتكاتف من أجل النهوض بمحافظة سوهاج وسد ذرائع الفتن والالتفات للعمل والإنتاج من أجل التنمية ومستقبل أفضل لمصر عامة وسوهاج خاصة .