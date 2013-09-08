جابر نصار القانوني الذي كشف أكاذيب “دستور الإخوان”

أن يجتمع نظام ما بعد ثورة 25 يناير في موجتيها الأولى والثانية على شخص ما ويضعه في لجنة صياغة الدستور المعبر عن مرحلته ، رغم أنه كان عضوا بالحزب الحاكم الذي ثار عليه الشعب .

> الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة ، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة دستور 2012 والذي تم اختياره مقررا للجنة الخمسين لتعديله ، كما أنه كان قد أقام دعوى إبطال الجمعية التأسيسية الأولى التي كان رئيسها القيادي الإخواني سعد الكتاتني ، فارتبط أسمه بلجان صياغة الدستور.. خاصة أنه كان عضوا بالجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012 لكنه سرعان ما أعلن استقالته من عضوية الجمعية التي اتهمها بأنها تصنع دستورا يمثل وصمة عار في تاريخ مصر.

> كان نصار – العضو السابق بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل – من أشد المعارضين لحكم الإخوان المسلمين خلال عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ، وانسحب مع القوى المدنية من الجمعية التأسيسية التي غلب عليها أعضاء التيار الإسلامي من إخوان وسلفيين.

> بدأ نصار حياته العملية معيدا في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1984 إلى أن عين أستاذا في 2003 ، وانتخب رئيسا لجامعة القاهرة بفارق صوت واحد في يونيو الماضي.

> وبعد ثورة 2013 وبدء خارطة الطريق التي اعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ، بدأت اليوم لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل والتي اختارته رئاسة الجمهورية فيها كاحد الشخصيات العامة ، ولعب نصار دورا هاما خلال الجلسة حيث قدم مقترحا بلائحة اللجنة ،والتي سيتم مناقشتها غدا في ثاني جلسات الجلسة.