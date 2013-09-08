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أبو رمضان يطالب المانحين الدوليين الوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الفلسطينى

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أبو رمضان يطالب المانحين الدوليين الوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الفلسطينى أبو رمضان يطالب المانحين الدوليين الوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الفلسطينى

قال وزير الدولة لشئون التخطيط الفلسطينى محمد أبو رمضان، إن ما زالت بحاجة للمزيد من الدعم المالى والسياسى، لكى تتمكن من القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه المواطنين.. داعيا المانحين الدوليين للوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب الفلسطينى.

وأشار أبو رمضان - خلال لقائه اليوم "الأحد" فى مدينة رام الله بمبعوث الرئيس الفرنسى للتطوير الاقتصادى والتنمية السفير بيير دوكان - إلى أن تجسيد حل الدولتين على أرض الواقع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هما مفتاح التنمية والتطور الاقتصادى، منوها إلى أن الاستقرار السياسى هو الأساس لنجاح التنمية المستدامة فى فلسطين.

واستعرض الجانبان بحث آليات التعاون المشترك والآليات اللازمة لدعم جهود تجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى بحث التحضيرات الجارية لمؤتمر المانحين الدوليين المزمع عقده نهاية الشهر الجارى فى نيويورك.

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مصر 365

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