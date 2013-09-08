نبيل فهمى يشارك فى اجتماع وزراء الخارجية العرب بحضور"جون كيرى"

شارك نبيل فهمى وزير الخارجية، فى اجتماع وزراء خارجية الدول أعضاء اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة مبادرة السلام العربية مع جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى اليوم فى باريس، بمشاركة وزراء خارجية فلسطين والسعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت والأردن والمغرب، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزراء العرب استمعوا إلى عرض من جون كيرى حول تطور المفاوضات الفلسطينية/الإسرائيلية التى تم استئنافها مؤخراً تحت رعاية أمريكية، حيث أكد كيرى على التزام الإدارة الأمريكية بالعمل على إنجاح تلك المفاوضات خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز التسعة الأشهر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن أعضاء اللجنة العربية أكدوا تأييدهم للجهود الأمريكية الرامية إلى التوصل لاتفاق حول جميع قضايا الحل النهائى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وإنهم أعربوا عن قلقهم جراء تواصل سياسات الاستيطان الإسرائيلية داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، رغم استئناف مفاوضات السلام، والتى تقلل من فرص نجاح تلك المفاوضات.

وأكد المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية نبيل فهمى أكد خلال الاجتماع على دعم مصر للجهود الأمريكية الراعية للمفاوضات الفلسطينية/الإسرائيلية، وحرصها على التوصل إلى اتفاق سلام شامل يتعامل مع كافة قضايا الحل النهائى ويحقق تطلعات الشعب الفلسطينى بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأراضيه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

تجدر الإشارة إلى أن فهمى كان قد اجتمع بنظيره الأمريكى صباح اليوم فى باريس قبل بدء اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية مع الجانب الأمريكى، ويلتقى غداً 9 سبتمبر 2013 بلوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسى، لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الملفين الفلسطينى والسورى.

كما يعقد فهمى غداً لقاءً بوسائل الإعلام الفرنسية لشرح تطورات الوضع فى مصر، وموقفها من الملفين الفلسطينى والسورى للرأى العام الفرنسى.