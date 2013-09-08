مدير إدارة المدن الجامعية بجنوب الوادى: مستعدون لتسكين الطلاب

قال ياسر الواعى مدير إدارة المدن الجامعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المدن الجامعية استعدت لتسكين الطلاب فى مختلف الفرق الدراسية بعد فترة صيانة على أعلى مستوى لكافة المبانى، حيث تم تركيب مراوح لكافة الغرف الموجودة وشراء عدد 300 سرير جديد و550 مرتبه و2000 فرش للأسرة وتجميل ونظافة الحدائق وتطهير الآبار وشراء وإصلاح الكثير من مبردات المياه.

الواعى أكد تجهيز المطاعم بعد صيانة كاملة وشراء أجهزة جديدة لها وتركيب أسقف معلقة لها، وأيضاً تم تزويد ها بعدد طفايات الحريق ووسائل الأمان للمبانى، وعن مشكلة المياه أكد أن الجامعة لا ذنب لها فى ذلك برغم شراء مواتير وضغط كابلات جديد لتقوية الخزان والموافقة على إنشاء خزان يسع 1500 مكعب من المياه فى المنطقة العلوية.

وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجامعة، قمنا بتزويد عدد الأكشاك الخارجية للكهرباء، وسنقوم بصرف وجبه فطار كما وعد رئيس الجامعة الطلاب من قبل وحول إجراءات التقديم، قدمت الجامعة تيسيرات كبيرة للطلاب عن طريق التقديم الإلكترونى، والذى وفر الكثير للطلاب مع مراعاة الحالات الاجتماعية التى تقدم من الطلاب، من خلال البحث الاجتماعى أو حالات مرضية، وأضاف أن رئيس الجامعة يهتم كثيراً بكافة أعمال النظافة والصيانة والاستعداد لتسكين الطلاب.

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