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اتفاقية للتعاون المشترك بين مصر والسعودية في مجال التوقيع الإلكتروني

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اتفاقية للتعاون المشترك بين مصر والسعودية في مجال التوقيع الإلكتروني اتفاقية للتعاون المشترك بين مصر والسعودية في مجال التوقيع الإلكتروني
وزير الاتصالات: ستطلق نهاية الشهر الجاري المرحلة الأولى من "الإنترنت فائق السرعة"

كتب : أ ش أ الأحد 08-09-2013 18:16

وقّع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الاتصالات السعودي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، مذكرة تفاهم لدعم التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية في مجال التوقيع الإلكتروني.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المذكرة تشمل تحقيق التبادل والتعارف بين السلطة العليا للتصديق الإلكتروني في مصر والسعودية، والاعتراف المتبادل بالشهادات التي تصدرها الشركات المخولة للتوقيع الإلكتروني في كل من البلدين، وتبادل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالتوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية بينهما، وتقديم كل الاستشارات في المجالات المشتركة سواء كانت قانونية أو فنية، بالإضافة إلى التعاون المشترك والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة في مجال التوقيع الإلكتروني.

من جانبه، استعرض وزير الاتصالات السعودي مشروعات وخطط المملكة في مجال تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية، وتوثيق التراث والحفاظ على الهوية الرقمية العربية والإسلامية.

فيما أشار المهندس عاطف حلمي، إلى أن مصر ستطلق نهاية الشهر الجاري المرحلة الأولى من مشروع الإنترنت فائق السرعة (البرودباند) باستثمارات 2 مليار دولار، وأن ستضخ 300 مليون جنيه لمشروع استرشادي بهذا الخصوص، حيث تصل إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع خلال 4 سنوات إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

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