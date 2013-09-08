انتهاء أزمة شيكابالا وضابط القوات الجوية بالتصالح

انتهت مشكلة لاعبي نادي الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا” وصلاح سليمان وحازم إمام مع النقيب طيار صبرى ياسر اضابط بالقوات الجوية.. بالتصالح اليوم الأحد،

ونجح حلمى طوزلان المدير الفنى للزمالك ونائب ريس النادى اللواء صبرى سراج فى إنهاء الأزمة بشكل رسمي بالتصالح..

> وقام اللواء سراج بتوجيه الشكر للفريق يونس المصري قائد القوات الجوية واللواء جمال شحاته مدير الشرطة العسكرية على تدخلهما في الأزمة وإنهائها بتصالح الطرفين في النيابة العسكرية اليوم بمصر الجديدة.

> وتنازل اليوم لاعبي الزمالك والضابط ا عن المحاضر المتبادلة بسبب أزمة مطار الغردقة.