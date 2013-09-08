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محافظ الإسماعيلية يبحث مع رئيس المحكمة الإبتدائية أزمة حرق مجمع المحاكم‎

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محافظ الإسماعيلية يبحث مع رئيس المحكمة الإبتدائية أزمة حرق مجمع المحاكم‎ محافظ الإسماعيلية يبحث مع رئيس المحكمة الإبتدائية أزمة حرق مجمع المحاكم‎

استقبل اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية بمكتبه السيد المستشار أحمد خيرى رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، ويأتي هذا اللقاء بهدف بحث ومناقشة أوجه التعاون بين أجهزة المحافظة والجهاز القضائى بالإسماعيلية وسبل تيسير العمل والتعامل مع المواطنيين والمحامين وتسهيل إجراءات التقاضى بعد أن تم نقل مجمع المحاكم بصفة مؤقتة إلى المجمع التعليمى للغات وذلك لحين الانتهاء من أعمال التطوير والإحلال والتجديد لمنشآت ومبانى المجمع التي أحرقت ودمرت إثر وقوع الأحداث الإرهابية والاقتحام والأعمال التخريبية التي تعرض لها مجمع محاكم الإسماعيلية في أحداث ثورة 30 يونيو الماضى .

وأكد محافظ الإسماعيلية على أنه تقرر فتح باب خاص بسور المجمع ليخصص لدخول العاملين والمتعاملين مع مجمع المحاكم دون الدخول من الباب الرئيسى المخصص لدخول طلاب مدارس، مضيفًا أنه يجرى حاليًا التخطيط اللازم لتنفيذ محور مرورى خاص بالبوابة الجديدة التي تم تخصيصها لمجمع المحاكم لتسهيل حركة المرور .

وأضاف أنه تم التأكيد على توفير ميكروباصات لنقل وتوصيل العاملين من والى المجمع وتيسير خط ميكروباص للمواطنيين، موضحًا أنه جارى التنسيق مع وزارة العدل لسرعة إنجاز أعمال الإحلال والتجديد لمبانى ومنشأت مجمع المحاكم وعودته لطبيعته لاستئناف العمل .

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