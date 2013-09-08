جماعة”أنصار بيت المقدس” تعلن مسئوليتها عن استهداف موكب وزير الداخلية

تبنت جمعية أنصار بيت المقدس الجهادية استهداف موكب وزير الداخلية محمد إبراهيم يوم الخميس الماضي، مؤكدًا أنها كسرت المنظومة الأمنية وقامت باستهداف وزير الداخلية.

وأضافت الجماعة أيضًا أنها تستهدف وزيري الدفاع والداخلية الفريق أول عبدالفتاح السيسي واللواء محمد إبراهيم.

وطالب بيت المقدس الأهالي بالابتعاد عن منشآت وزارتي الدفاع والداخلية لأنها هدف لها وذلك من أجل أرواح الشهداء الذين سقطوا على يد الجيش والداخلية على حد وصفهم.

يذكر أنه وقع تفجير استهدف موكب وزير الداخلية وأسفر وقوع 3 قتلى وأدى إلى إصابة العشرات.