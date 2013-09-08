أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كيرى يؤكد أن دول عربية عدة ترى أن الأسد تجاوز خطا أحمر

Google+ Print
كيرى يؤكد أن دول عربية عدة ترى أن الأسد تجاوز خطا أحمر كيرى يؤكد أن دول عربية عدة ترى أن الأسد تجاوز خطا أحمر

أكد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، الذى اجتمع اليوم الأحد فى باريس مع وزراء عدد كبير من الدول العربية، وجود إجماع على أن الرئيس بشار الفاسد تجاوز "خطاً أحمر" باستخدام الأسلحة الكيميائية فى سوريا.

وقال كيرى إن ، التى حضر وزير خارجيتها سعود الفيصل الاجتماع، وقّعت على الدعوة التى أطلقتها الجمعة 12 من دول مجموعة العشرين لتوجيه "رد قوى" على استخدام الأسلحة الكيميائية، موضحاً أن دولا عربية أخرى ستعلن موقفها فى هذا الشأن خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال كيرى "الجميع فهموا جيداً أن القرار يجب أن يتخذ خلال الـ24 ساعة المقبلة".

وأضاف الوزير الأمريكى "بما إننا ناقشنا هذا الأمر اليوم فقد أجمعنا على أن لجوء بشار الأسد المشين للأسلحة الكيميائية التي قتلت مئات الأبرياء وبينهم أطفال يُعد تجاوزاً لخط أحمر دولى"، وذلك فى تصريح للصحفيين مع وزير الخارجية القطرى خالد العطية.

وأعلن الوزير القطرى، أن بلاده تدعم إعلان الدول الـ12 فى مجموعة العشرين.

وقال "إذا كان المجتمع الدولى يريد بالفعل ضمان السلام والأمن فى العالم فلا يمكنه البقاء بلا حراك، عندما يتعرض شعب أعزل للهجوم" بأسلحة دمار شامل.

وأضاف "ندعو دولا أخرى إلى التدخل لحماية الشعب السورى، مما يتعرض له" موضحاً أن بلاده تدرس مع دول حليفة أخرى سبل التحرك.

وتابع كيرى "ناقشنا الإجراءات التى يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لمنع (بشار الأسد) من تجاوز الخط الأحمر مجدداً" موضحاً أن النظام السورى استخدم أسلحة كيميائية 11 مرة على الأقل.

وقد اجتمع كيرى، الأحد، مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى ووزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين وقطر ومصر والأردن والكويت والمغرب وممثل للسلطة الفلسطينية.

وأكد كيري أن "انتهاء الحرب الأهلية في سوريا يتطلب حلاً سياسياً فلا يوجد حل عسكرى" مشدداً على أن "ما تسعى إليه الولايات المتحدة مع شركاء آخرين فى المجتمع الدولي هو ضمان احترام القوانين فى مجال الأسلحة الكيميائية. نحن لا نريد أن نكون طرفاً في النزاع".

وشكر كيرى محاوريه العرب على "التزامهم بعملية السلام فى الشرق الأوسط وقضايا أخرى" معلناً أن الاجتماع المقبل معهم سيكون فى آخر أكتوبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً