العشرات من المتظاهرين فى ليبيا للمطالبة باستقالة زيدان

تجمع العشرات من المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء اليوم الأحد، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء على زيدان وحكومته.

وذكر أحد منظمى المظاهرة، ويدعى معاذ الجفائرى لصحيفة "أجواء البلاد" الإلكترونية، أن سبب خروجنا للمظاهرة هو تردى الخدمات فى العاصمة، مؤكدا أنهم مستمرون فى الضغط على المؤتمر الوطنى لسحب الثقة من الحكومة.

فيما قال الناشط السياسى سامى الساعدى، إن "زيدان هو من يعرقل بناء الجيش والشرطة"، مطالبا بـ "التحقيق معه"، مضيفا أن "زيدان لم ينجز ما وعد به الليبيين".

من جانبه، قال الناشط الحقوقى والإعلامى عبد الرؤوف، إنهم يطالبون "بتشكيل حكومة أزمة تتكون من عشر وزارات على أكثر تقدير، تدير الأزمة إلى أن يتم انتخاب لجنة الستين وصياغة الدستور باستفتاء الشعب الليبى عليه ".

يشار إلى أن عددا من المتظاهرين يطالبون منذ يوم الخميس الماضى بإقالة حكومة زيدان، احتجاجا على الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه .