وفد برلمانى كويتى برئاسة الغانم يزور الأردن نهاية الشهر الجارى

بحث رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس سعد هايل السرور اليوم الأحد مع سفير الكويت لدى المملكة الدكتور حمد الدعيج، ترتيبات زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم لعمان على رأس وفد برلمانى نهاية الشهر الحالى.

من جهته، رحب السرور- خلال اللقاء- بهذه الزيارة، التى أكد أنها تسهم فى تقوية وتعزيز علاقات البلدين الشقيقين فى المجالات كافة.

وأكد رئيس النواب الأردنى على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، واصفا هذه العلاقات بأنها "تاريخية" متجذرة وراسخة وتحظى بالرعاية والاهتمام من عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

بدوره، أشاد الدعيج بمواقف الأردن وجهوده المتواصلة بقيادة العاهل الأردنى فى مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية والتى تسعى باستمرار لحل القضايا العربية وتبنيها من قبل المجتمع الدولى.