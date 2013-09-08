مصر توقع اتفاقية مع السعودية فى مجال التوقيع الإلكترونى

شهد اليوم الأحد، نشاطا مكثفاً للمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق لسيادته الذى يزور الملكة العربية السعودية، التى تستغرق يومين، حيث التقى صباح اليوم وزير الاتصالات السعودى المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، وبحثا الجانبان بحضور وفد البلدين دعم علاقات التعاون والشراكة بين مصر والسعودية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض وزير الاتصالات السعودى مشروعات وخطط المملكة فى مجال تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية، وتوثيق التراث والحفاظ على الهوية الرقمية العربية والإسلامية.. فيما قدم المهندس عاطف حلمى ملامح استراتيجية الاتصالات فى مصر خلال الخمس سنوات القادمة، والتى تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية من خلال المجتمع الرقمى، وكذلك تنمية صناعة الاتصالات وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر واستغلاله الاستغلال الأمثل، من حيث الكابلات البحرية لتصبح مصر مركزا عالمياً لخدمات الإنترنت، حيث يمر بمصر حالياً (18) كابل بحرى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تربط قارات العالم، وتحتل مصر المرتبة الثانية عالمياً بين أكبر الدول الحاضنة لكابلات الاتصالات البحرية.

ووقع الوزيران مذكرة تفاهم لدعم التعاون المشترك مصر والمملكة العربية السعودية فى مجال التوقيع الإلكترونى، وتشمل تحقيق التبادل والتعارف بين السلطة العليا للتصديق الإلكترونى فى مصر والسعودية، والاعتراف المتبادل بالشهادات التى تصدرها الشركات المخولة للتوقيع الإلكترونى فى كل من البلدين، وتبادل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالتوقيع الإلكترونى والهوية الرقمية بينهما، وتقديم كافة الاستشارات فى المجالات المشتركة سواء كانت قانونية أوفنية، بالإضافة إلى التعاون المشترك والمشاركة فى اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة فى مجال التوقيع الإلكترونى.

حضر جلسة المباحثات المشتركة أعضاء الوفد المصرى المرافق للوزير، ويضم قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات وقيادات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

كما ترأس اليوم المهندس عاطف حلمى اجتماعا فى مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بحضور المهندس عبد الله عبد العزيز الضراب محافظ الهيئة، حيث تم خلال الاجتماع بحث دعم التعاون بين الهيئة وجهاز تنظيم الاتصالات المصرى.

هذا وقد أكد وزير الاتصالات السعودى خلال اللقاء أن العلاقات بين مصر والسعودية أزلية منذ القدم، وسوف تستمر هذه العلاقات على قوتها ومتانتها، ولم ولن تتغير بالمواقف والمتغيرات أبدا.

> وأضاف الوزير أننا فى إطار هذه العلاقات بين بلدينا وقعنا اليوم مذكرة تفاهم بين المركز الوطنى للتصديق الرقمى فى السعودية ونظيرة فى مصر لتبادل الخبرات.

كما أكد أن رجال الأعمال السعوديين سيكونون سباقين للتوجه باستثماراتهم إلى مصر، خصوصاً فى ظل الامتيازات والحوافز الاستثمارية التى تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.

كما أشار الوزير السعودى إلى أن أوجه التعاون بين البلدين كثيرة ومتنوعة سواء فى مجال تقديم الخدمات والتطبيقات الإلكترونية على مستوى الحكومات، أومن حيث توطيد وتنسيق المواقف بين مصر والسعودية فى المنتديات والمحافل الدولية.

كما دعا الوزير السعودى رجال الاتصالات فى البلدين للعمل سواء فى مجال خدمات الاتصالات الدولية (التجوال) المتبادلة وتقليل تكلفة هذه الخدمات للمواطنين فى كل من مصر والسعودية.

من جانبه صرح المهندس عاطف حلمى أننا جئنا للرياض برسالة حب وتعاون ليس بين حكومتين ودولتين فقط، بل بين شعبين عريقين تربطهما علاقات قديمة وتاريخية مشيرا إلى أن مصر ستطلق نهاية الشهر الجارى المرحلة الأولى مكن مشروع الإنترنت فائق السرعة البرودباند باستثمارات 2 مليار دولار، وأن الحكومة ستضخ 300مليون جنيه لمشروع استرشادى بهذا الخصوص، حيث تصل إجمالى الاستثمارات فى هذا المشروع خلال 4 سنوات إلى أكثر من 4 مليارات دولار.