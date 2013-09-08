المصرية للاتصالات: الخدمة تعود بشمال سيناء خلال ساعات

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات إن هناك بعض الأعطال بخدمات الاتصالات بشمال سيناء بالقرب من العريش أثرت على مستخدمى الإنترنت بالعريش، مؤكدا أنه جارى العمل على إصلاحها، حيث ستعود الخدمة تباعا ربما فى مساء أو فجر اليوم على أقصى تقدير.

وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه وفور الانتهاء من إصلاح تلك الأعطال فإن الشركة ستتحقق من الأسباب الأعطال، لاسيما وأن الأعطال طبيعية حتى الآن بحسب المعلومات الأولية المتوفرة.

من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة بشركات المحمول بأن عطل فى الكهرباء بسنترال العريش هو ما أدى لانقطاع الخدمة، لاسيما وأن مشغلى الخدمة يعتمدون على البنية الأساسية وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات فى تشغيل خدماتهم، وهو ما أدى لسقوط الخدمات المحمولة أيضا ببعض المناطق.

يأتى ذلك فيما يتواجد وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات محمد النواوى، والمهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعدد من قيادات القطاع بالمملكة العربية السعودية لبحث تبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدين.