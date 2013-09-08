أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

المصرية للاتصالات: الخدمة تعود بشمال سيناء خلال ساعات

Google+ Print
المصرية للاتصالات: الخدمة تعود بشمال سيناء خلال ساعات المصرية للاتصالات: الخدمة تعود بشمال سيناء خلال ساعات

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات إن هناك بعض الأعطال بخدمات الاتصالات بشمال سيناء بالقرب من العريش أثرت على مستخدمى الإنترنت بالعريش، مؤكدا أنه جارى العمل على إصلاحها، حيث ستعود الخدمة تباعا ربما فى مساء أو فجر اليوم على أقصى تقدير.

وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه وفور الانتهاء من إصلاح تلك الأعطال فإن الشركة ستتحقق من الأسباب الأعطال، لاسيما وأن الأعطال طبيعية حتى الآن بحسب المعلومات الأولية المتوفرة.

من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة بشركات المحمول بأن عطل فى الكهرباء بسنترال العريش هو ما أدى لانقطاع الخدمة، لاسيما وأن مشغلى الخدمة يعتمدون على البنية الأساسية وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات فى تشغيل خدماتهم، وهو ما أدى لسقوط الخدمات المحمولة أيضا ببعض المناطق.

يأتى ذلك فيما يتواجد وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات محمد النواوى، والمهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعدد من قيادات القطاع بالمملكة العربية لبحث تبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً