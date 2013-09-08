السويدى: لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء لمناقشة الخريطة الصناعية للدولة

قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعد لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، وذلك من أجل بحث الخريطة الصناعية للدولة.

وأضاف السويدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعه الأول يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر 2013، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية الاتحاد المفترض اتباعها خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل النهوض بالصناعة المصرية.

وأشار السويدى إلى أن الاجتماع سيبحث أيضاً إعداد جدول زيارات مع كل من رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى ووزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور ووزير المالية الدكتور أحمد جلال، لافتاً إلى أنه سيتم مناقشة جميع المعوقات التى تواجه الصناعة والصناع، من حيث توفير الأراضى والبيئة التشريعية التى تحكم قوانين العمل.