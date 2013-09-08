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منسق "وعي": الثورة السورية ضلت الطريق بالبعد عن السلمية

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منسق "وعي": الثورة السورية ضلت الطريق بالبعد عن السلمية منسق "وعي": الثورة السورية ضلت الطريق بالبعد عن السلمية
زاهي: على "الجامعة العربية" أن تتخذ موقفا إيجابيا تجاه سوريا

كتب : حسن صالح الأحد 08-09-2013 18:33

قال محمد ناجي زاهي، المنسق العام لحركة "وعي" للتثقيف السياسي، إن ما تشهده سوريا على الساحة في هذا التوقيت بدأ بفكرة التحرر من شعب أراد حريته التي سلبها منه نظام بشار الأسد، إلا أن الثورة خرجت عن مسارها الصحيح وأدت إلى انحرافات الشعب وظهور طوائف وتيارات أدخلت الثورة في نفق مظلم حتى وصلت إلى أمر الاقتتال والحرب الأهلية.

وأضاف ناجي قائلًا أن "الشعب في سوريا وقع في الخطأ عندما نادى من يطلقون على أنفسهم الجيش السوري الحر بالتدخل الأجنبي والعسكري من قِبل أمريكا ضد نظام الأسد، والذي يعد بمثابة خيانة ليس لكونها حربًا ضد الأسد، ولكن لكونهم أرادوا تسليم سوريا إلى الاحتلال بعد تدميرها وتهجير مواطنيها".

وتساءل ناجي: "كيف يحس المرء بكرامته وهو محتل ومغصوب على أمره، وكيف يعيش مواطن في ظل احتلال أجنبي يحكم البلد ويغتصب حقوق أهلها ويدعو إلى هلاكها ونشر الفساد".

وأشار ناجي إلى أن "الثورة السورية ضلت طريقها عندما تحولت من السلمية إلى طور العنف ذلك لأن التغيير ليس مرهونًا فقط بالعنف والرصاص والدم، ولا محصورًا في خوض المعارك وممارسة القتال؛ فهناك طرق أخرى تدور عليها استمرارية الثورة وإنجاحها".

وطالب ناجي من الجامعة العربية أن يكون لها موقف إيجابي تجاه القضية السورية حتى يشعر العرب بوجودها وحتى يشعر العالم العربي أن لها فائدة بدلًا من إحساس غير هذا.

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