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مؤسس "6 أبريل" يرحب باختيار عمرو موسى رئيسا للجنة الخمسين

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مؤسس "6 أبريل" يرحب باختيار عمرو موسى رئيسا للجنة الخمسين مؤسس "6 أبريل" يرحب باختيار عمرو موسى رئيسا للجنة الخمسين
أحمد ماهر: عملت مع "موسى" في الجمعية التأسيسية السابقة وكان يدافع عن مبادئ الدولة المدنية

كتب : محمد أبوضيف منذ 2 دقيقة

أبدى المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ترحيبه بانتخاب عمرو موسى، رئيسًا للجنة الخمسين لتعديل الدستور، واعتبره اختيارًا موفقًا.

وأكد ماهر، أنه عمل مع عمرو موسى في الجمعية التأسيسية السابقة في 2012 قبل الانسحاب منها، وشهد كيف دافع عمرو موسى عن مبادئ الدولة المدنية داخل الجمعية التأسيسية قبل أن ينسحب جميع ممثلي التيار المدني.

وقال ماهر إن المنتج والمساواة الأولى ستكون هي المعيار لتقييم أداء لجنة الخمسين، وإنه بدأ في التواصل مع بعض أعضاء لجنة الخمسين حاليًا لإطلاعهم على نسخة مشروع الدستور الذي قدمته الحركة للتأسيسية السابقة في 2012 ولم يتم الالتفات له، وكذلك سيتم إطلاع أعضاء لجنة الخمسين على نتائج حملة "اكتب دستورك" التي نظمتها الحركة في 2011 و2012 وجمعت آراء قطاع عريض من الشعب في كل المحافظات وكل المناطق حول رغاباتهم حول الدستور.

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