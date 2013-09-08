"اليونيفيل" تتعهد بـ"وقف الأعمال العدائية" بلبنان

كتب : الأناضول الأحد 08-09-2013 17:30

قال المتحدث الرسمي باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تينانتي، إن قواته "ستركز جهودها الفورية لمساعدة الأطراف على إعادة وقف الأعمال العدائية، وستواصل تنفيذ المهام بموجب ولايتها في ظل هذه الظروف، وستواصل البعثة العمل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701".

وأوضح تينانتي، في تصريح صحفي، اليوم، أن العنصر الرئيسي للقرار 1701 هو وقف الأعمال العدائية بحسب اتفاق الطرفين (اللبناني والإسرائيلي)، مؤكدا أن "المسؤولية الأساسية للحفاظ على وقف الأعمال العدائية تقع على عاتق هذين الطرفين".

ويأتي تصريح المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" في جنوب لبنان بعد تزايد الحديث عن إمكانية توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية للنظام السوري واحتمال أن يقوم حزب الله بالرد على هذه الضربة باستهداف إسرائيل من جنوب لبنان.

وأشار تينانتي إلى أن الهدف من نشر اليونيفيل هو "المساعدة في الحفاظ على وقف الأعمال العدائية" وأن أنشطة وأعمال اليونيفيل تصب لتحقيق هذه الغاية، وأنه إذا ما حصل تغيير جذري في الوضع على الأرض، ولم يعد من إمكان لوقف الأعمال العدائية، فهذا يعالج من قبل مجلس الأمن الدولي.

وينص القرار 1701 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي وأدى لإيقاف حزب يوليو من العام 2006 بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، على إنهاء العمليات القتالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله ونشر 15 ألف جندي لقوة اليونيفيل لحفظ السلام بين الجانبين.