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كيري يواصل جهوده في أوروبا للحصول على تأييد لضرب سوريا عسكريا.. ويلتقي وزراء عرب

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كيري يواصل جهوده في أوروبا للحصول على تأييد لضرب سوريا عسكريا.. ويلتقي وزراء عرب كيري يواصل جهوده في أوروبا للحصول على تأييد لضرب سوريا عسكريا.. ويلتقي وزراء عرب

كتب : أ ف ب الأحد 08-09-2013 17:54

يواصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم، في أوروبا جهوده الدبلوماسية للحصول على تأييد لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا المتهمة باستخدام أسلحة كيميائية، غداة تأكيد واشنطن وباريس أنهما تحصلان على دعم متزايد لهذه الخطة.

وقبل تصويت الكونجرس الأمريكي الذي سيجري في الأيام المقبلة ونشر تقرير الأمم المتحدة حول استخدام أسلحة كيميائية في هجوم وقع في ريف دمشق في 21 أغسطس، يلتقي كيري وزراء خارجية عددًا من الدول العربية، يطالب بعضهم بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا حيث تتواصل المعارك بين مقاتلي المعارضة المسلحة والجيش السوري.

وفي هذا الإطار، استولى مسلحو المعارضة السورية على مدينة معلولا المسيحية في شمال دمشق، حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وأحد سكان المدينة.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن "ليلا دخلت قوات النظام إلى المدينة لكنها عاودت الانسحاب جراء دخول أعداد كبيرة من مقاتلي الكتائب المقاتلة، إلى البلدة، والتي سيطرت عليها بشكل كامل".

وأكدت امرأة من سكان المدينة في اتصال هاتفي انسحاب الجيش وانتشار مقاتلي المعارضة في المدينة.

وسيلتقي كيري الذي أجرى اتصالات هاتفية مع عشرات من نظرائه في العالم في الأسابيع الأخيرة، في باريس اليوم، وزيري خارجية والسعودية نبيل فهمي، والأمير سعود الفيصل، وممثلين عن الجامعة العربية.

وسيعقد مؤتمرًا صحافيا ظهرًا قبل أن يتوجه الى لندن.

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