واشنطن تضع خططا "لكل طارئ" في حال شن ضربات عسكرية ضد سوريا

كتب : أ ف ب الأحد 08-09-2013 18:04

قال دينيس ماكدونو رئيس موظفي البيت الأبيض، اليوم، إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تخطط "لكل طارئ" في حال ظهور أي تبعات للضربات العسكرية الأميركية المحتملة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

إلا أن ماكدونو رفض الإفصاح عما إذا كان أوباما سيشن الضربات العسكرية في حال رفض الكونجرس منحه الضوء الأخضر لذلك، كما رفض كشف تفاصيل.

وقال ماكدونو لشبكة "سي إن إن" المخاطر متعدددة. أولها خطر الإنجرار إلى الحرب الأهلية الدائرة في الشرق الأوسط.

وأضاف ماكدونو، عشية الكلمة التي سيوجهها أوباما، الثلاثاء المقبل، إلى الأميركيين بشأن الأزمة السورية "علينا أن نكون حذرين للغاية وأن تكون الضربات محددة جدا ومحدودة للغاية حتى لا ننجر إلى وسط ما يجري. وبالطبع هناك أيضا خطر وجود رد فعل أو عمل انتقامي ضد أصدقائنا".

وتابع "نحن بالتأكيد نخطط لكل طارئ بهذا الخصوص وسنكون مستعدين له".

وتسعى إدارة أوباما، منذ أسبوعين إلى حشد الدعم الداخلي والخارجي لشن هجمات عسكرية محدودة ضد سوريا ردا على استخدام أسلحة كيميائية في هجوم على ريف دمشق الشهر الماضي تتهم واشنطن النظام السوري بشنه.

ونشرت لجنة في الكونجرس أمس، تسجيلات فيديو قالت إنها لذلك الهجوم ظهر فيها رجال وأطفال يتالمون ويتقيأون.

وصرح ماكدونو، لشبكة فوكس نيوز، اليوم: "آمل في أن يشاهد كل عضو في الكونجرس هذه التسجيلات قبل أن يدلي بصوته. إنها مريعة بشكل لا يصدق"، محملا النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيميائي.

وقال إن أكثر من 400 طفل قتلوا "في هذا الهجوم البشع الذي استخدم فيه هذا السلاح المحظور في العديد من دول العالم منذ مئة عام".

والتقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، عددا من مسؤولي الجامعة العربية في باريس، اليوم؛ لحشد مزيد من الدعم للعمل العسكري الأميركي.