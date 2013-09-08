"المصرية اليابانية": تخريج الدفعة الرابعة من طلبة الماجستير والدكتوراه

احتفلت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عصر اليوم بالإسكندرية، بتخريج الدفعة الرابعة من حملة الماجستير لـ10 من شباب العلماء، والدفعة الثانية من حملة الدكتوراه لعدد 6 علماء فى تخصصات نادرة.

وحضر الحفل وزير التعليم العالى، ووزير البحث العلمى، ووزير التخطيط والتعاون الدولى، ومحافظ الإسكندرية، والسفير اليابانى بالقاهرة، وممثلو التعاون المصرى اليابانى، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية واليابانية، وممثلو الصناعة.

من جهته قال الدكتور أحمد بهاء الدين خيرى، رئيس الجامعة، إن هذا الحفل يتزامن مع إنشاء المقر الدائم للجامعة ببرج العرب وبدء إجراءات وترتيبات المرحلة الجامعية الأولى، والمزمع دراستها فى 2015_2016.

وأضاف أن الخريجين هم "بسنت عبد الحميد محمد أحمد، أحمد محمد محمد حمادة شلبى، وماهر عبد الرسول محمد سالم، وهيثم سليمان أحمد خلاف، وحامد محمد محيى الدين عبد الغفار، ومحمد السيد محمد محمد الوكيل، ومحمد عبد العزيز خميس عمر، وخليل على خليل إبراهيم، ومحمد حسن رزق سالم، وأحمد محمد السيد خليفة، وهيثم الحسينى عبد العزيز حسين، ومحمد كمال محمد جودة، وأشرف مصطفى حامد محمد، ومحمد نور الدين إبراهيم فرج، وأحمد عبد الرحيم محمد السيد العدوى، وهيثم محمد أحمد محمد".

فيما أشار الدكتور يسرى الجمل، رئيس مجلس أمناء الجامعة، إلى أن حفل التخرج كان بالتزامن مع اجتماع مجلس أمناء الجامعة، بحضور الجانب اليابانى، للتباحث حول آخر مستجدات الوضع الأكاديمى والبحثى والخطة الخمسية القادمة.

وأوضح "الجمل" أنه تم إنشاء عدد من مراكز التميز البحثى فى مجالات متنوعة، شملت بحوث التكنولوجيا المتقدمة "النانو تكنولوجى، والطاقة، الميكاترونك والإلكترونيات، والروبوتات الجراحية، والمعلوماتية الحيوية، والعلوم البيئية المتقدمة".