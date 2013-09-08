محافظ سوهاج يشهد صلحًا بين عائلتين بقرية "بلصفورة"

شهد اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، جلسة الصلح التى تمت بين عائلتى القراوى وهبل، بقرية بلصفورة، التابعة لمركز سوهاج، وذلك بحضور المستشار أبو المجد أحمد على، رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة، ورئيس مجلس ومدينة سوهاج، وعدد من قيادات الشرطة، ورجال الدين، والقيادات الشعبية، والتنفيذية وكبار العائلات ببلصفورة.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية الأمن ولجنة المصالحات بالمحافظة، فى إتمام هذا الصلح بين الأطراف المتنازعة، مشيرا إلى أهمية حل المنازعات بشكل ودى طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية التى تدعو إلى العفو والصفح عند المقدرة، موجها الشكر لجميع أهالى بلصفورة، وكل من ساهم فى إتمام هذا الصلح وسعى إليه.

يذكر أن تاريخ الخصومة بين الطرفين يرجع إلى عام مضى، حينما تسبب الصراع بين العائلتين فى سقوط قتيل من كل عائلة، وقد تم الصلح.

وصرح المستشار أبو المجد على، رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة، أن سوهاج احتلت المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية فى إنهاء الخصومات الثأرية، مؤكدا أنه لم يتبق سوى 32 خصومة ثأرية فقط بالمحافظة، وقال إنه على استعداد تام للمشاركة فى إنهاء أية خصومة ثأرية بأية محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على العادات والتقاليد الطيبة، التى يمتاز بها أهالى الصعيد، وخاصة العفو عند المقدرة، داعيا الجميع إلى التعاون والتكاتف من أجل النهوض بمحافظة سوهاج، وسد ذرائع الفتن، والالتفات للعمل والإنتاج من أجل التنمية ومستقبل أفضل لمصر عامة وسوهاج خاصة.