أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ويكيليكس: حكومات الشرق الأوسط تتجسس على مواطنيها عبر الإنترنت بملايين الدولارات

Google+ Print
ويكيليكس: حكومات الشرق الأوسط تتجسس على مواطنيها عبر الإنترنت بملايين الدولارات ويكيليكس: حكومات الشرق الأوسط تتجسس على مواطنيها عبر الإنترنت بملايين الدولارات

الشرق الأوسط أحد أهم الأسواق لشركات مراقبة الإنترنت الغربية ، حيث يمكنهم بيع الكثير من معدات التجسس على المواطنين على الانترنت للنظم الحاكمة في تلك الدول.

ونشرت ويكيليكس هذا الأسبوع وثائق تشير لبلدان أجرت صفقات بملايين الدولارات مع شركات مراقبة الإنترنت ، كان أبرزها الإمارات وعمان والمغرب ومصر وذلك وفقا لما جاء بتقرير على موقع “هنا أمستردام” الهولندي.

وجاء بالتقرير أن هذه الشركات الغربية تبيع معدات متطورة لمراقبة حركة المواطنين على الانترنت، وبواسطة هذه المعدات يمكن قراءة رسائل البريد الالكتروني، واكتشاف الرموز السرية، وملاحقة مستخدمي الانترنت، وغيرها. تقدم هذه الشركات خدماتها فقط للأجهزة الحكومية والأمنية. ولا يتم اعتقال المجرمين فقط بمساعدة هذه المعدات ، إذ بواسطتها تم إكتشاف نشطاء حقوق الانسان في البحرين وذلك عن طريق تثبيت Finfisher على اجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم، وكان سبق ان اُكتشف في سوفت وير التجسس هذا، وهو من صنع الشركة البريطانية غاما انترناشيونال Gamma International.

وأشار التقرير إلى أن تجارة بيع معدات التجسس تدر اموالا طائلة، ووفقا لدراسات سابقة قامت بها منظمات تناضل من اجل الحفاظ على الخصوصية على الانترنت، تبين ان الاموال التي صُرفت على مثل هذه المعدات وصلت الى 5 مليار وهو مبلغ يفوق ما يُصرف في تجارة الاسلحة التقليدية.

 ووفقا للوثائق التي نشرتها ويكيليكس يتبين، على سبيل المثال، ان كلفة الرخصة الاساسية لـ Finfisher تبلغ 100 الف يورو. وينشط الترويج له، في منشورات باللغة العربية، وفي المعارض الدولية التي لا يسمح بالمشاركة فيها سوى لممثلين عن الحكومات والاجهزة الامنية وشركات المراقبة.

الوثائق على ويكيليكس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن