أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"العدل" ترسل الجزء الثاني من حركة التنقلات والترقيات إلى "القضاء الأعلى"

Google+ Print
"العدل" ترسل الجزء الثاني من حركة التنقلات والترقيات إلى "القضاء الأعلى" "العدل" ترسل الجزء الثاني من حركة التنقلات والترقيات إلى "القضاء الأعلى"
"عبد الحميد": الحركة شملت ترقية وتنقلات 1532 قاضيا وتم مراعاة الظروف الصحية لبعضهم

كتب : أحمد ربيع وطارق صبري وسلمى بدر منذ 55 دقيقة

انتهت وزارة العدل، من إعداد الجزء الثاني لمشروع الحركة القضائية لتنقلات وترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأرسل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها وإصدار قرار بها.

وقال وزير العدل، إن الحركة شملت ترقية 391 قاضيا إلى رئيس محكمة فئة ( ب)، وترقية عدد 391 قاضيا رئيس محكمة فئة ( ب) إلى رئيس محكمة فئة (أ) وشمل مشروع الحركة أيضا حركة التبادل من النيابة العامة ونيابة النقض إلى القضاء وبلغ عددهم 153 عضوا في جميع الدرجات.

كما شملت حركة التبادل من القضاء إلى النيابة العامة، ونيابة النقض 170 عضوا في جميع الدرجات، وشملت حركة التنقلات بين المحاكم عدد 427 قاضيا في جميع الدرجات.

وأضاف عبد الحميد، في بيان له، أنه تم مراعاة رغبات القضاة واحتياجات المحاكم، كما تم أيضا مراعاة الحالات الصحية والاجتماعية للقضاة وتم إرسال مشروع الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لإصداره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية