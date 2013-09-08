وزير الطيران: مطار القاهرة مؤمّن تماما ومزود بأجهزة حديثة لكشف المفرقعات

فاضل: أطالب الحكومة بدعم شركة مصر للطيران ماليا وسياسيا

كتب : حسن حسين منذ 54 دقيقة

أكد المهندس عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدني، أن مطار القاهرة الدولي مؤمّن تمامًا ومزود بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات وأجهزة أشعة ثلاثية الأبعاد تستطيع إظهار أدق ما في حقائب الركاب، بالإضافة إلى حرفية العنصر البشري المتمثل في أجهزة الأمن بوزارة الداخلية العاملة بالمطار وأجهزة أمن شركة ميناء القاهرة الجوي وأجهزة أمن مصر للطيران والجميع يعمل في منظومة متكاملة لتوفير الأمن للركاب وحماية المنشآت.

وقال فاضل، إنه اجتمع مع مدير أمن المطار ومدير المباحث وكبار القيادات الأمنية بعد البلاغ الكاذب الذي تلقاه المطار أمس لمناقشة الإجراءات الأمنية، وطالبوا باعتمادات مالية لشراء أجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات في المطار القديم ليكون على نفس المستوى بالمطار الجديد وستوفر الوزارة هذه المبالغ في أقرب وقت.

العدوان المحتمل على سوريا لن يؤثر على رحلات الحجاج

وأشاد الوزير بخطة تأمين المطار بالتعاون مع القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الحديثة للكشف عن المفرقعات موجودة بمطاري شرم الشيخ وبرج العرب وسيتم توفيرها قريبًا لمطار الغردقة.

وطالب وزير الطيران المدني، الحكومة بدعم شركة مصر للطيران ماليًا وسياسيًا، خاصة في ظل الظروف الحالية لأن الوضع السياسي يؤثر على أداء الشركة، وضرب مثالًا على ذلك بقيام مصر للطيران بنقل حجاج غينيا للأراضي الحجازية لمدة 15 عامًا وفي هذا العام استطاعت شركة الطيران الإثيوبية الفوز بنقلهم إلى السعودية.

وأوضح أن مصر للطيران كانت قد اتفقت مع الحكومة الغينية على نقل الحجاج ولكن الشركة الإثيوبية استطاعت الاتفاق مع الحكومة الغينية على نقلهم مستغلة الأحداث الجارية في مصر، موضحًا أنه اجتمع مع السفير الغيني في مصر الذي فوجئ بما حدث ولكنه أرجع قرار حكومته إلى الخوف من الأوضاع الحالية في مصر، معربًا عن أمله في استعادة نقل الحجاج الغينيين العام المقبل بعد استقرار الأوضاع.

كما طالب فاضل الشعب المصري بدعم شركة الطيران الوطنية، موضحًا أن شركات السياحة تقوم بنقل 17 ألف حاج هذا العام ولكن نصيب الشركة الوطنية منهم قليل بينما النصيب الأكبر للشركات الخاصة والشركة السعودية، مبينًا أنه في حال وصل نصيب مصر للطيران إلى نسبة معقولة تستطيع أن تقلل حجم الخسائر بسبب انخفاض التشغيل.

وأشاد الوزير بالجهود التي قامت بها مصر للطيران في عودة الركاب المصريين الذين رفضت ليبيا دخولهم أراضيها بسبب التأشيرات غير الصالحة وبما قام به السفير المصري لدى ليبيا ومكتب مصر للطيران، وهو الأمر الذي أدى إلى رجوع جميع المصريين اليوم وكان آخر فوج منهم وعددهم 38 قد عاد بعد ظهر اليوم، وأكد أن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي طالب بضرورة عودة المصريين على وجه السرعة وأن يكون المواطن المصري وحمايته وصون كرامته من أولويات الحكومة.

وعما إذا كان العدوان المنتظر على سوريا سيؤدي إلى التأثير على رحلات الحج، قال الوزير إنه لن يكون هناك أي تأثير على نقل الحجاج لأن الطائرات المتوجهة للسعودية لا تعبر المجال الجوي السوري.