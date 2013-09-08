بالصور.. طلاب الثانوية العامة يحاولون اقتحام «التعليم العالي»

حاول طلاب الثانوية العامة اقتحام وزارة التعليم العالي لرفضها التحويلات الورقية من كلية لأخرى، فيما رد الأمن عليهم بطفايات الحريق، فأصيب البعض منهم باختناق. وأعلن الطلاب اعتصامهم أمام الوزارة لحين الاستجابة لمطالبهم، وشكّل الطلاب وفدًا منهم لمقابلة الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، ومعرفة مطالبهم. وقال محمد جمال، أحد الطلاب المعتصمين، إن وفدًا طلابيًا قابل الوزير وأبلغهم أنه لا توجد أي تحويلات ورقية إلا للكليات «غير المناظرة»، إضافة للتحويلات من الكليات الحكومية إلى الخاصة بنسبة 5% من عدد المتقدمين. وأضاف أنه سيتم التصعيد، الإثنين، وتنظيم مظاهرة ومسيرة من أمام مكتبي تنسيق جامعتي عين شمس والقاهرة، من أجل مقابلة الوزير ومحاولة الضغط، لفتح التحويلات الورقية.

شبكةعيونالإخبارية

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