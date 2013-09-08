ساويرس يتطلع لشراء حصة في "تليكوم إيطاليا" لكنه قلق من موقف روما

كتب : رويترز الأحد 08-09-2013 15:14

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه لا يزال مهتما بشراء حصة في تليكوم إيطاليا، لكنه ربما يحجم عن المضي قدما في الصفقة إذا عارضتها الحكومة الإيطالية.

وقال ساويرس، في بيان، إنه يدرس "استثمارا محتملا في تليكوم إيطاليا" لكن ربما لن يتقدم بمقترح "في ضوء تفضيل إيطاليا المزعوم لتليفونيكا كما جاء في الصحف الإيطالية".

وينظر إلى تليكوم إيطاليا باعتبارها هدفا مبكرا للاستحواذ في عملية إعادة هيكلة لقطاع الاتصالات من المتوقع أن تطلقها صفقة استحواذ فرايزون الأمريكية للاتصالات على حصة فودافون البالغة 45 في المئة في فرايزون وايرلس مقابل 130 مليار دولار.

وسيجتمع مجلس إدارة تليكوم إيطاليا التي تواجه صعوبات في 19 سبتمبر، لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الشركة ويتضمن ذلك تغييرا محتملا في هيكل المساهمين.

ويسيطر على تليكوم إيطاليا أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في البلاد من حيث العملاء مجموعة من المستثمرين الذين يمتلكون حصة قدرها 22.4 في المئة من خلال شركة تلكو وتعد تليفونيكا الإسبانية أكبر المساهمين.

وقالت صحيفة إيطالية يوم الجمعة نقلا عن مصدر لم تسمه إن روما تفضل اندماجا بين تليكوم إيطاليا وتليفونيكا بدلا من قيام ساويرس بشراء حصة في شركة الاتصالات الإيطالية.