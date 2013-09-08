المنظمة المصرية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي “أحمد أبو دراع”



> طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري والعاجل عن الصحفي أحمد أبو دراع ،معربة عن إدانتها الشديدة لواقعة القبض على الصحفي أحمد أبو دراع بشمال سيناء وتحويله إلى المحكمة العسكرية على خلفية قيام المذكور -والذي يعمل مراسلاً لصحفية المصري اليوم وقناة اون تي في وعدد أخر من وسائل الإعلام الدولية.

وقد وجهت النيابة العسكرية بالإسماعيلية للمذكور تهمة نشر أخبار حول الجيش المصري، وقررت حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، و شددت المنظمة أن إحالة أحد الصحفيين إلى المحكمة العسكرية أثناء عمله في تغطية الأخبار ونقل الصورة للمشاهد المصري، يعد نكوصا على حرية الرأي والتعبير، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وقواعد الشرعة الدولية والتشريع المصري.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري والعاجل عن الصحفي أحمد أبو دراع وحفظ التحقيقات مع المذكور، نظرا لكونه يمارس عمله في نقل الصورة للمشاهد المصري، وعدم إساءة استخدام السلطات المخولة بموجب قانون الطوارئ لكون تطبيق هذا القانون جاء لمواجهة العنف والإرهاب وليس لتكميم أفواه الصحفيين.

و أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحديث عن القبض على الصحفيين أو إحالتهم إلى المحاكم العسكرية أمرا يتنافى بشكل أساسي مع روح الثورة المصرية التي قامت ورفعت بين شعاراتها شعار الحرية كدليل على تطوق هذا الشعب للحرية التي سلبت منه على مدي أعوام كثيرة، وأضاف أبو سعده أن الحرية هي أولي لبنات بناء النظام الديمقراطي، لهذا لا يجب العصف بهذه الحرية على الإطلاق في أي وقت من الأوقات أو تحت أي مسمي بحجة مواجهة العنف والإرهاب المنظم، لكون الحرية هي المساعد الرئيسي في نقل الصورة للمواطن المصري البسيط.