العين: أهلي دبي منافسنا رقم 1

يرى خليفة سليمان مدير القطاع الرياضي لكرة القدم بنادي العين أن فريق الأهلي هو منافسه الأول على لقب دوري المحترفين الإماراتي هذا الموسم.

وقال سليمان لجريد الخليج الإماراتية "في اعتقادي الأهلي المنافس رقم واحد والعين رقم اثنين، في الوقت الذي لا يمكن أن نتجاهل فيه الفرق التي بذلت مجهوداً كبيرا في التحضير للموسم وتمتلك خبرة المنافسة بدوري المحترفين".

وكان العين قد فاز بلقب الدوري الموسم الماضي فيما فاز الأهلي بلقب الكأس.

وأضاف سليمان "ليس لدينا أي مخاوف على فريق الكرة الأول بنادي العين، فقط أرجو الاقتناع بأن كرة القدم فيها متغيرات، وليس عيبا أن يغير المدرب الخطة إذا وجدها لن تفيد الفريق".

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب السوبر الإماراتي مؤخرا بعد تغلبه على العين في مباراة ماراثونية حسمت بضربات الجزاء.