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مؤسسة “مصر الخير” تقدم منحة لطلاب التعليم الفني لاستكمال دراستهم في إيطاليا

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مؤسسة “مصر الخير” تقدم منحة لطلاب التعليم الفني لاستكمال دراستهم في إيطاليا مؤسسة “مصر الخير” تقدم منحة لطلاب التعليم الفني لاستكمال دراستهم في إيطاليا

أعلن الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ( الخير) ومفتي الجمهورية السابق عن مشروع منحة التعليم الفني والتي تقوم به المؤسسة في إيطاليا بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم على هامش الاحتفال بتكريم 22 طالبا من طلاب المنحة المتميزين قبل سفرهم لإيطاليا لبدء العام الدراسي الثالث بمشاركة جرجيو كلاريتسيو مدير معهد فسكالدوا بايطاليا وماوريتسويو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة.

وقال جمعة إن “المشروع يعد مشروعا نحو المستقبل لبناء مصر”، مشيدا بالعلاقات المصرية الإيطالية والتى وصفها بأنها متميزة وسوف تستمر، مشيرا إلي أن هناك 300 كلمة مصرية ذات أصل إيطالي، مطالبا بتكرار تجربة بعثات محمد علي والخديوي إسماعيل إلي فرنسا وألمانيا.

من جانبه، أكد ماوريتسويو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة دعم بلاده للتعليم الفني، وحرصها علي التعاون مع مصر، موضحا أن الاستثمار في الشباب أولوية أولي للحكومة الإيطالية.

وأشار إلى أن الإيطالية وقعت اتفاقية مع الحكومة المصرية لدعم التعليم الفني المتخصص، بهدف زيادة مهارة العمال المصريين وتسهيل دمج وإدخال الشباب المصريين في سوق العمل.

وقال إن “الحكومة الإيطالية تدعم العديد من المدارس في مصر مثل مدرسة السياحة والمكيانيكا فى الفيوم”، موضحا أنهم يدعمون هذا المجال لأن لديهم عقيدة في الشباب وقدرتهم على النجاح ودعم مصر في مشاركتها في سوق العمل بمنطقة البحر المتوسط.

وأكد أن الحكومة الإيطالية سوف تستمر في دعم مثل هذه المبادرات، منوها بأن بلاده شريك مهم لمصر وجسر العبور لها إلي أوروبا، وأن السفارة الإيطالية تفتح ذراعيها لعمل عمل لدعم هذا المشروع.

ومن جانبها، قالت حنان الريحاني مديرة إدارة المنح الدراسية بمؤسسة (مصر الخير) إن “المنحة تسير في الطريق الصحيح وذلك من خلال الأرقام التي تؤكد أن نسبة النجاح للطلاب بلغت 95 %، وبلغت نسبة معدلات التوافق نحو 75 %، وبلغت معدلات اكتساب اللغة الإيطالية 60%”.

وأوضحت أن المؤسسة وفرت لطلاب المنحة فرص تدريب في المصانع والشركات الكبري والمصانع في مصر، قائلة إنه “رغم إننا نسير في الطريق الصحيح إلا إننا لا ننكر وجود بعض الصعوبات في المعيشة للطلاب هناك إلا أن المؤسسة معهم لحظة بلحظة للقضاء على هذه الصعوبات”.

وأكدت أن نجاح التجربة كان السبب الرئيسي في القدرة على التوسع في إبرام عدة اتفاقيات مع فرنسا وشمال إيطاليا.

أ ش أ

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