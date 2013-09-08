كيرى: فهمي أكد لى أن مصر تسير على الطريق الصحيح

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الأحد بباريس إن وزير الخارجية نبيل فهمى أطلعه خلال مباحثاتهما التى جرت فى وقت سابق اليوم على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده كيرى مع نظيره القطرى خالد العطية فى ختام أعمال اللجنة العربية الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية.

وردا على سؤال حول الموضوعات التى ناقشها مع وزير خارجية مصر .. قال كيرى إن فهمى أكد أن مصر فى طريقها إلى الأمام ، كما تطرق إلى الجدول الزمنى الذى حددته مصر من أجل إرساء الديمقراطية فى ذلك إشارة إلى خارطة المستقبل.

وأوضح كيري أن مصر نجحت فى الخطوة الأولى فى المسار الدستورى وأنها تتحرك حاليا فى الخطوة الثانية من العملية الدستورية، والتى يعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات، وأن الأيام القادمة ستكون هامة فى مصر.

وأضاف كيرى أن الوزير فهمى أكد له التزام مصر بشكل كامل بعملية السلام فى الشرق الأوسط، وكذلك الالتزام بمواجهة الإرهاب فى سيناء.

وذكر وزير الخارجية الأمريكى أن مباحثاته مع نظيره المصرى تركزت على كافة القضايا.

أ ش أ