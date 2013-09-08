بني عبيد يعرض استضافة القمة

عرض هيرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد استضافة مباراة القمة الإفريقية بين الأهلي والزمالك على ملعب النادي والذي يتسع لـ35 ألف متفرج وبموافقة من الأمن.

وقال هيرماس لـFilGoal.com "بني عبيد عرض استضافة القمة الإفريقية وننتظر فقط موافقة الأهلي وإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بها".

وأضاف "بالنسبة للتأمين فستتحمله جهتين الأولى هي مديرية الأمن واعطتنا الموافقة بإقامة المباراة وكذلك النادي".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 15 سبتمبر المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا ويواجه الفريق الأحمر مشكلة عدم وجود ملعب لاستضافة المباراة.

وتابع هيرماس "النادي أيضا يعرض تحمل مصاريف الإقامة والتنقلات كما أن الأهلي لن يكون مضطرا لدفع إيجار الملعب".

وبرز إسم بني عبيد في الكرة المصرية عام 2008 حينما أطاح بالزمالك من كأس مصر في دور الـ32 عندما بعد أن تغلب عليه بهدف نظيف سجله السيد المندوه.