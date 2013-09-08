"الداخلية" تضع خطة أمنية جديدة لتأمين المترو والقطارات ضد الأعمال الإرهابية

كتب : محمد بركات منذ 7 دقائق

وضعت وزارة الداخلية، خطة أمنية جديدة لتأمين خطوط القطارات بعد توقف حركتها منذ ثورة 30 يونيو، كما شملت الخطة عمليات تأمين محطات مترو الأنفاق ضد أي أعمال تخريبية أو إرهابية أو تفجيرات. تضمنت الخطة التي يشرف على تنفيذها اللواء منير السيد، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللواء يسري خليفة، مدير مباحث النقل والمواصلات، تزويد شرطة المترو بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات، والاستعانة بالكلاب البوليسية، مع انتشار الوجود الأمني المكثف في كل المحطات وداخل عربات المترو، والانتشار المكثف للشرطة النسائية في العربات المخصصة للنساء.

وبدأت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمس، في شن حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتأمين محطة مترو الشهداء برمسيس، حيث قامت الحملة بنشر الكلاب البوليسية المدربة على البحث عن المفرقعات وخبراء المفرقعات وانتشار قوات المباحث والشرطة في أرجاء المحطة وتفتيش المارة المشتبه فيهم، وألقت القوات القبض على بعض المتهمين بالتحرش وحيازة مواد مخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، وضبط عدد من الفتيات أثناء قيامهن بنشل السيدات بالعربات الخاصة بهن.

وصرح اللواء منير السيد، أن الحملة تأتي في إطار إعادة الانضباط السلوكي وضبط الخارجين عن القانون وتأمين محطات المترو، بالاتفاق مع الجهات الشرطية المختلفة. مشيراً إلى أنه توجد قوات من رجال المباحث داخل المحطات وعربات المترو، لمتابعة أي أعمال شغب وضبط الخارجين عن القانون والبلطجية. وأضاف أنه بناءً على توجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، تم تفعيل دور الشرطة النسائية التي انتشرت بكثافة في أرجاء محطة مترو الشهداء، والكلاب البوليسية المدربة على البحث عن المفرقعات بالمحطات بصفة دائمة، للكشف عن أي بلاغات والتعامل معها. مضيفاً أن انتشار وحدات خبراء المفرقعات بعدة محطات، وتتحرك بصفة دورية بحثاً عن أي أجسام غريبة داخل محطات وعربات المترو البالغ عددها في الخط الأول 47 عربة، 30 عربة بالخط الثاني و4 عربات بالخط الثالث. شارك في الحملة العميد هشام فاروق، مدير شرطة مترو الأنفاق، والعميد محمد عكاشة، مدير مباحث المترو. وصرح عبدالله فوزي، رئيس هيئة تشغيل مترو الأنفاق باستمرار غلق محطتي مترو السادات بالخط الأول والجيزة بالخط الثاني، لدواعٍ أمنية، في انتظار صدور قرار الأمن بعودة استئناف الحركة للمحطتين خلال أيام.